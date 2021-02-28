Фанаты ФК “Витебск” будут бойкотировать игры команды – из-за политической ситуации в Беларуси

Ігар Мацьвееў • 28/2/21 13:52 • Спорт

Фанаты футбольного клуба "Витебск" будут бойкотировать в этом сезоне игры команды - и выездные, и домашние. Об этом они сообщают в социальных сетях.

"Бойкот продолжается, господа фанаты. Пока не стабилизируется политическая ситуация в стране. Не будет домашнего сектора, так же, как выездного", - пишут болельщики.

Отказываются посещать поединки фанаты и других белорусских клубов, например, БАТЭ, «Шахтера», брестского «Динамо», «Слуцка», «Молодечно» и «Немана». Вероятно, этот список будет пополняться, пишет TUT.BY.