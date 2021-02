В Витебске открылся гипермаркет площадью 10 тысяч «квадратов». Тут есть все для ремонта и дачи

Ігар Мацьвееў • 27/2/21 15:57 • Грамадства

В Витебске 27 февраля открылся гипермаркет сети «Материк» в Витебске. Площадь магазина — 10 тысяч кв. м. Здесь можно купить все необходимое для строительства, ремонта и обустройства дома, а также для сада и огорода. Гипермаркет находится по соседству с "Еврооптом" в Билево - на Московском проспекте, 130/2.

«Материк» - супермаркет, который работает в формате DIY (Do It Yourself): то есть покупатель может в одном месте купить все, что ему нужно по строительству, ремонту и обустройству квартиры, дома или дачи.

Магазин - огромный, его площадь 10 тысяч "квадратов". Даже чтобы просто бегло осмотреть его ассортимент - а это более 60 000 наименований товаров - потребуется около часа. А если останавливаться в каждой секции подольше, то тут можно "зависнуть" и на полдня.

В гипермаркете большой выбор обоев, стройматериалов, сантехники, красок и лаков, посуды, тканей, штор, подушек, одеял, светильников и т.д.

Отдел «Садовый мир» удивит даже самого взыскательного дачника: тут есть все от семян и саженцев до техники для сада и огорода. И просто огромнейший выбор горшечных цветов!

Магазин оказывает и услуги, например, распил ЛДСП, пошив штор, оверлок ковровых покрытий, колеровка краски.

В первый день работы магазина для покупателей придумали развлекательную программу — с интерактивом, аниматорами, мастер-классами, розыгрышами призов.

Через неделю — Масленица, поэтому всех желающих угощали горячим чаем и блинами.

Это пятый торговый объект сети «Материк»: они есть в Минске, Бресте, Гродно.