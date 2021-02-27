По данным ОСВОД 78 человек утонули в Витебской области за 2020 год, это больше данных прокуратуры

Іван Дзедушкін • 27/2/21 12:18 • Здарэнні

На водоемах Витебщины в прошлом году по подсчетам ОСВОД утонули 78 человек.



При этом 12 человек погибли во время рыбалки с лодок, а в декабре 2020 года за месяц в области утонули сразу 10 рыбаков, такие данные приводит газета «Чырвоны прамень» со ссылкой на общество спасения на водах. В нынешнем году тоже уже зарегистрировано два таких случая.

Отметим, что в начале года во время коллегии в областной прокуратуре была озвучена несколько иная статистика. По данным прокуроров в 2020 году в Витебской области от утопления погибли 65 человек, тогда как в 2019 году было только 57 таких случаев. С чем связано расхождение в подсчетах двух ведомств неизвестно.

Упомянутый выше рост количества утоплений в декабре, безусловно, связан с пренебрежением безопасностью рыбаками, бросившимися на подледный лов по неокрепшему льду.

После февральских морозов лед на водоемах Витебщины в некоторых местах достигает толщины в 40 сантиметров. Однако с наступлением теплой погоды он начинает утончаться, становиться рыхлым и теряет прочность. Весенний лед во время таяния бывает еще более коварен, перволедье.