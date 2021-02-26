Загрязнение воздуха вредными веществами продолжают фиксировать в Полоцке и Новополоцке

Сяржук Серабро • 26/2/21 11:49 • Экалогія

Во второй половине февраля в Полоцке и Новополоцке периодически фиксируются превышения предельно-допустимых концентраций ряда веществ в атмосферном воздухе. Насколько это опасно?



Как сообщали «ННВ», в Полоцке выбросы вредных веществ в воздух фиксировались 11 и 15 февраля, причем ПДК по оксиду азота иногда превышалась в 2,2 раза, а по диоксиду азота — в 1,7 раза.

После этого превышения предельно-допустимых концентраций диоксида азота в воздухе райцентра отмечалось еще четыре дня: 18 и 19 февраля среднесуточная концентрация этого вещества превышала ПДК в 1,1 раза, 22 февраля — в 1,4 раза, 24 февраля — в 1,2 раза.

Отбор проб проводили в районе улицы Кульнёва. В большинстве случаев на этот раз наблюдался южный или юго-западный ветер.

В находящемся рядом Новополоцке тоже не все благополучно с чистотой воздуха, напомним, что 16 и 17 февраля там зафиксировали превышение ПДК по содержанию диоксида серы в 1,1 раза.

Позже анализы отметили увеличение содержания этого загрязняющего вещества в воздухе Нефтеграда. Так, 20 февраля среднесуточная концентрация диоксида серы превысила норматив качества в 1,2 раза, а 21 и 22 февраля — в 1,8 раза.

В этом случае замер производились в районе дома №49 на Молодежной улице. Ветер — южный, юго-восточный и юго-западный, говорится в еженедельном отчете Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Диоксид азота особо токсичен и считается сильнодействующим ядовитым веществом. Даже малые концентрации этого газа вызывают раздражение дыхательных путей. Диоксид серы очень токсичен в больших дозах. Однако даже разовое вдыхание вещества вызывают сильное раздражение носоглотки, симптомами которого являются кашель и першение в горле. Опасные концентрации обоих ядовитых веществ могут вызвать у человека отек легких.