Выставка Василия Васильева «Иерусалим. Зной и холод вечного города» открылась в Витебске

Юрый Шэпелеў • 26/2/21 12:21 • Культура

В Арт-центре Марка Шагала в Витебске художник и преподаватель Василий Васильев представил свою новую концептуальную выставку на библейскую тему



Василий Вячеславович Васильев родился в 1954 году в Орше. В 1982 году он окончил художественно-графический факультет Витебского государственного педагогического института, позже, в 1992 году — отделение монументально-декоративного искусства Белорусской академии искусств. Старший преподаватель (1992), доцент кафедры дизайна Витебского государственного технологического университета (1998). С 1993 года является членом Белорусского союза художников.

— В основу проекта Василия Васильева «Иерусалим. Зной и холод вечного города» вошла новая серия живописных работ, отсылающих к событиям, описанных в Библии. Этими полотнами мастер не иллюстрирует священные тексты, они не являются религиозным искусством, а попытками осмыслить выраженный в библейской истории общечеловеческий и, вместе с тем, индивидуальный опыт, — отмечает Елена Ге, искусствовед и научный сотрудник Арт-центра Марка Шагала.

К библейской теме художник обращался в разные периоды творчества. С ней была связана защита его диплома в Академии художеств. Он начал делать акцент на сегодняшний проект в прошлом году перед Пасхой, а сами картины создал очень быстро — в январе 2021 года, после чего и состоялась эта выставка.

Василий Васильев сделал проект по приглашению музея, после того как сотрудники, после просмотра эскизов, заинтересовались этими работами. Идея заключалась в том, чтобы сделать проект на библейскую тему, но светский, не имеющий отношения к канону религиозного искусства.

В качестве автора и куратора Василий Васильев участвует в различных коллективных концептуальных проектах. Работает с искусством «объекта», создает инсталляции, композиции в области «лэнд-арта». Произведения художника находятся в фондах Белорусского союза художников, Полоцкой художественной галерее, Художественном музее Витебска.