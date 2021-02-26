В 4500 рублей обойдется обслуживание системы видеонаблюдения Витебского облисполкома

Сяржук Серабро • 26/2/21 17:34 • Эканоміка

Почти три десятка видеокамер следят за безопасностью вокруг и внутри зданий Витебского облисполкома. Их обслуживание за 10 месяцев обойдется в 4500 рублей.



Закупку из одного источника услуг по ремонту и техническому обслуживанию системы видеонаблюдения объявил облисполком. Услуги закупаются на период с 1 марта по 31 декабря 2021 года.

В перечень оборудования, которое необходимо обслуживать и ремонтировать, входит 25 камер, установленных снаружи, и 4 камеры, установленные внутри зданий №6 и №6/1 на улице Гоголя в Витебске. Данные с них выводятся на 7 мониторов.

Ориентировочная стоимость закупки составляет 4500 рублей, что дает по 450 рублей в месяц. Оплачиваться эти услуги будут за счёт средств областного бюджета.