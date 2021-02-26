На 10,6% снизилась зарплата в Витебской области в январе по сравнению с декабрем

Сяржук Серабро • 26/2/21 14:03 • Эканоміка

Номинальная начисленная средняя зарплата в Витебской области в январе составила 1 085 рублей, что намного ниже декабрьской.



В декабре 2020 года по официальным данным в регионе номинальная начисленная средняя заработная плата работников составляла 1 213 рублей 70 копеек. Таким образом, в первом месяце нынешнего года зарплата упала на 10,6%.

Уменьшение зарплаты в январе по сравнению с последним месяцем предыдущего года — обычное явление в белорусской экономической модели, так как к концу года стараются подтянуть показатели по ее величине. Однако в 2018 и 2019 года это падение было в районе 8%, тогда ка теперь превысило 10.