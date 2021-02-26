Двух подростков задержали в Витебске за распространение наркотиков

Іван Дзедушкін • 26/2/21 14:38 • Крымінал

В Витебске задержаны парень и девушка, их подозревают в создании более 40 закладок наркотиками.



Во время разработки оперативной информации о 16-летнем подростке, о котором имелась информация, что он стал «минером» одного из интернет-магазинов наркотиков, милиция выяснила, что парень привлек к незаконной деятельности 17-летнюю девушку.

Молодых людей задержали во время очередного визита в один из парков Витебска за крупной партией наркотических средств. При обыске милиция обнаружила альфа PVP и амфетамин. Кроме того задержанных нашли упаковку для фасовки веществ и оборудование для взвешивания доз.

Как позже выяснилось, подросток делал закладки не только в Витебске, но и в столице. В областном же центре милиции удалось разыскать и изъять 40 закладок с наркотиками.

Обоих подростков в результате задержали. В их отношении следственный комитета возбудил уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.