Обстрелявший милицейскую машину парень получил более мягкое наказание, чем оставивший негативный комментарий в соцсетях

Сяржук Серабро • 25/2/21 13:43 • Палітыка

Пьяный полочанин, обстрелявший с балкона припаркованную патрульную машину, отделался штрафом и общественными работами, а жителя Витебска, обругавшего милиционера в соцсетях отправили на два года на «химию».



23 февраля в Полоцке завершился суд над 33-летним местным жителем, которого обвиняли в хулиганстве. Вечером 27 октября прошлого года молодой человек вышел на свой балкон и обстрелял авто Департамента охраны МВД из пневматического пистолета.

Как сообщали «ННВ», после этого сотрудники внутренних органов заблокировали весь дом, дождались подкрепления и стали обследовать здание. В результате был задержан пьяный мужчина. Под раковиной в его квартире нашли пневматическое оружие. Как позже установят эксперты, в крови задержанного было 3 промилле алкоголя.

Суд признал полочанина виновным в хулиганстве и на основании части 1 статьи 339 УК — приговорил оштрафовать его на 5220 рублей. С учетом пребывания ы под стражей в течение 119 дней, штраф уменьшили до 2900 рублей, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Кроме того дополнительно суд обязал хулигана отработать 200 часов общественных работ. Примечательно, что ранее фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах, мелкое хищение, неповиновение милиции и оскорбление сотрудника МВД.

Напомним, что днем ранее в Витебске приговорили ранее не судимого 30-летнего отца двух маленьких детей к 2 годам «химии» всего лишь за оскорбление милиционера в соцсетях.