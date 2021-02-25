КГК: аптека в Витебске подняла торговую надбавку в 5 раз

ННВ • 25/2/21 23:09 • Здароўе

Увеличение торговой надбавки на лекарство в 5 раз обнаружил КГК в одной из аптек Витебска.



Комитет госконтроля проверил 130 аптек на предмет обоснованности роста цен на лекарства. При этом ведомство установило, что с начала месяца почти повсеместно аптечные сети подняли розничные цены медпрепараты не только пропорционально новой ставке НДС, но и увеличив размер торговых надбавок.

Так, в Витебске контролеры нашли в одной из аптек города лекарство «Периндоприл» (применяется при повышенном давлении), подорожавшее сразу на 34,9%. Цена на этот препарат была увеличена, в том числе из-за того, что торговая надбавка выросла в 5 раз.

КГК уверяет, что сейчас аптечные сети начали ограничивать розничные цены на лекарственные средства применяя различные скидки ли уменьшая введенные торговые надбавки. По информации ведомства, теперь государственные аптеки дают скидки 2—10%, а в ряд коммерческих аптек — до 5%.

Однако некоторые сети проигнорировали настойчивые рекомендации Минздрава снизить розничные цены на медикаменты, говорится в сообщении КГК. Госконтроль грозит, что в отношении этих организаций применят некие меры реагирования.