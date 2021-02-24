Водителя, сбившего 8-летнюю девочку в Поставах, скоро будут судить

Іван Дзедушкін • 24/2/21 14:04 • Здарэнні

Скоро начнется суд над водителем грузовика, который летом сбил в Поставах восьмилетнюю девочку. Школьница получила тяжелые травмы.



ДТП произошло днем 8 августа, когда 44-летний местный водитель ехал на грузовике «МАЗ» по Комсомольской улице в райцентре. По тротуару вдоль улицы шла группа детей, от нее отделилась девочка и стала перебегать проезжую часть слева направо по ходу движения грузовика.

Водитель, ехавший со скоростью 19.3 километра в час, своевременно не затормозил инаехал на ребенка. В результате дорожно-транспортного происшествия школьница получила тяжелые травмы, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры.

В результате действия водителя квалифицировали по части 3 статьи 317 УК. Расследование этого дела уже завершено, прокуратура изучила его материалы и направила их в суд.