В результате наезда на пешехода под Витебском опрокинулся грузовик
23 февраля в 62-летний пешеход, перебегавший дорогу, попал под грузовик. Он в больнице.
ДТП произошло на 23 километре автодороги «Витебск-Орша», в результате наезда на человека грузовик, за рулем которого был 26-летний водитель, вылетел в кювет и опрокинулся.
Пешеход, попавший под машину, получил травмы, и его пришлось госпитализировать в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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