В результате наезда на пешехода под Витебском опрокинулся грузовик

Іван Дзедушкін • 24/2/21 11:38 • Здарэнні

23 февраля в 62-летний пешеход, перебегавший дорогу, попал под грузовик. Он в больнице.



ДТП произошло на 23 километре автодороги «Витебск-Орша», в результате наезда на человека грузовик, за рулем которого был 26-летний водитель, вылетел в кювет и опрокинулся.

Пешеход, попавший под машину, получил травмы, и его пришлось госпитализировать в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.