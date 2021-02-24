Правительство составило список товаров и лекарств, которые не должны дорожать. Витебские предприятия хотели поднять цены

Сяржук Серабро • 24/2/21 13:30 • Эканоміка

Рост цен на 62 вида товаров и 50 видов лекарств с 1 марта ограничен согласно постановлению правительства. До этого некоторые предприятия Витебска сообщали МАРТ, что вынуждены поднять цены на свою продукцию.



Постановление «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости» принято Совмином 23 февраля, оно ограничивает рост цен на указанную группу товаров — в основном продуктов питания, и лекарств — на 0,2% в месяц.

Что не должно дорожать?

Документ определяет сразу 62 товара, которые отнесены к социально значимым – это 57 наименований продуктов и еще 5 наименований непродовольственных товаров: мука, хлеб, различные крупы, мясо куриное, говяжье и свиное, тушенка, вареные колбасы, сардельки и сосиски, рыба живая и мороженая, рыбные консервы (кроме деликатесных), молоко, кефир и сметана, сыр, масло сливочное и растительное (кроме оливкового), маргарин, яблоки, овощи, картофель, сахар-песок, растворимый кофе и черный чай, сухие молочные смеси, консервы, каши и детское питание, хозяйственное и туалетное мыло, туалетная бумага и салфетки, подгузники и спички.

Лекарств, которым правительство запретило дорожать, определено 50 наименований. В перечне социально значимых медпрепаратов антибиотики, средства для нормализации кровяного давления, противовирусные, жаропонижающие, обезболивающие и т.п. В список социально значимых включены только медикаменты белорусского производства.

Кто будет контролировать?

Постановление возлагает контроль за его соблюдение на Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения и областные исполнительные комитеты. Они должны обеспечить выполнение положения относительно роста цен, а также контролировать, чтобы соблюдался ассортиментный перечень товаров и перечень лекарственных средств, обязательных для наличия в аптеках.

Остановит ли это рост цен?

В связи с этим постановлением хотелось бы упомянуть любопытный документ, который оказался в распоряжении «ННВ». Одно из витебских государственных предприятий (отметим, что его продукция вряд ли попадает в этот перечень) уведомило МАРТ о том, что с 1 марта вынуждено поднять цены на свои изделия.

Любопытно, чем же обосновывает госпредприятие вынужденный рост цен? А обосновывает оно ростом же цен на сырье и упаковочные материалы, причем приведенные цифры зачастую ошеломляют.

Так, если брать только белорусские товары, крахмальная патока подорожала на 58% (sic!), гофротара и скотч — около 30%, сахар — 19%, сухая молочная сыворотка — 12%, упаковочная пленка — 6%, сухое молоко и мука – 5,4%.

То есть рост цен (отражающий инфляцию) в среднем составил около 22%. С импортным сырьем всё еще хуже, оно в среднем подорожало почти на четверть.

Весенние меры

Напомним, что прошлой весной, после ажиотажа, связанного с началом эпидемии COVID-19, правительство Беларуси уже вводило подобные ограничения: с 1 апреля повышение цен на товары и услуги было ограничено 0,5% в месяц. Кроме того была запрещен вывоз из Беларуси запрещает вывоз за пределы Беларуси гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока. Эти постановления действовали до конца июня 2020 года.

Правительство составило список товаров и лекарств, которые не должны дорожать. Витебские предприятия хотели поднять цены



Правильно? Дзякуй за ваш адказ, ён вельмі каштоўны для нас. Да! 7 Нет! 1