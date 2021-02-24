На украденую из тайника пенсионерки валюту оршанец купил BMW X5

Іван Дзедушкін • 24/2/21 17:52 • Падзеі

Помогавший 76-летней пенсионерке делать ремонт мужчина обчистил тайник старушки и купил себе на 23 февраля «BMW X5».



Как оказалось, престарелая жительница Витебска хранила в особом ящичке две пачки валюты по 10 000 долларов каждая. Делая ревизию своих сбережений, старушка обнаружила, что одна пачка распакована и из нее исчезли купюры почти на 7000 долларов.

Подозрение сразу пало на 50-летнего жителя Оршки, помогавшего последнее время витебской бабушке чинить квартиру. Пенсионерка рассказала, что помощника ей рекомендовали знакомые, а милиция узнала, что оршанец внезапно купил себе кроссовер.

После задержания выяснилось, что у мужчины, который сознался в краже, осталось только 400 долларов. Кроме покупки авто, он потратил деньги на фирменную одежду и некоторые детали для машины.

После приобретения «BMW X5» мужчина стал буквально жить в этом автомобиле, ведь до этого ему приходилось ночевать у случайных знакомых.

Жителя Орши, обокравшего доверчивую витебскую старушку, задержали и возбудили в его отношении уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД УВД Витебского облисполкома.