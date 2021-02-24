Милиция Витебщины зачем-то закупает противочумные костюмы

• 24/2/21 19:59 • Здароўе

300 одноразовых защитных комбинезонов закупает управление внутренних дел Витебского облисполкома.
Противочумные костюмы, защитные комбинезоны медиков. Иллюстративное фото pixabay.com

В рамках объявленного тендера милиция приобретает противочумные костюмы с капюшонами, изготовленные из материала спанбел IV, плотностью 40 грамм на метр квадратный.

Медицинские костюмы закупают одиннадцати различных размеров, по 10-70 штука каждого размера. Всего закупается 300 одноразовых комбинезонов общей ориентировочной стоимостью 2100 рублей — т.е. по 7 рублей за костюм.

Поставить эти средства индивидуальной защиты УВД должны до 12 марта. Закупка проводится из одного источника, оплачивать ее будут из республиканского бюджета.

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