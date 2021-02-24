Более тонны контрабанды нашли витебские таможенники в турецкой фуре, ехавшей в Финляндию

ННВ • 24/2/21 11:20 • Эканоміка

При досмотре фуры, перевозившей груз из Турции в Финляндию, витебская таможня обнаружила свыше 2500 контрабандных товаров.



Согласно документам перевозчика, грузовик вез мебель, посуду, одежду и запчасти. Однако, после обследования прицепа с помощью инспекционно-досмотрового комплекса, было обнаружено более тонны незадекларированных товаров: предметов для дома и туризма, обуви, продуктов питания, мобильных телефонов и аксессуаров и многого другого.

Найденная контрабанда оценена в 28 000 долларов. В отношении перевозчика начали административный процесс по части 1 статьи 14.5 КоАП. В результате он может быть подвергнут штрафу в размере до 30% от стоимости контрабандных товаров. Кроме того к административной ответственности за недекларирование товаров привлекли и водителя, сообщает пресс-служба Витебской таможни.