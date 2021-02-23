Вдвое медленнее цен растут доходы населения Витебской области

Сяржук Серабро • 23/2/21 16:18 • Эканоміка

В 2020 году доходы жителей Витебской области выросли всего на 3.3%. При этом рост цен гораздо выше.



По данным статистики в прошлом году реальные располагаемые денежные доходы населения северного региона Беларуси составили 103,3% к уровню 2019 года.

В то же время цены товары в 2020 году выросли на 5,4%, а на услуги — на 7,4%. При этом если брать январь 2021 года, то, как «ННВ» уже сообщали, по сравнению с январем прошлого года цены на продукты выросли на 6,8%, а на непродовольственные товары и услуги — на 8,4%.

В общем объеме денежных доходов жителей Витебской области оплата труда занимает 61,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход – 6,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.) – 27,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.