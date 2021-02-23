В больнице умер мужчина, сильно обгоревший во время готовки на кухне

Зоя Машэка • 23/2/21 12:18 • Здароўе

Стало известно, что в больнице в Витебске умер 54-летний мужчина, получивший сильные ожоги во время пожара на его кухне 15 февраля.



Как тогда сообщали «ННВ», близ полуночи произошел пожар на десятом этаже в доме №53 на улице Ленина. Инвалид II-й групы поджаривал на газовой плите тосты, и из-за неосторожности при обращении с огнем, произошло возгорание.

Огнем в кухне были повреждены вещи. Мужчина смог потушить пожар, но при этом получил ожоги I-IV степени тяжести.

Пострадавший самостоятельно вызвал «скорую», его госпитализировали. Однако, не смотря на усилия медиков, утром 22 февраля витеблянин умер в больнице, об этом сообщила пресс-служба МЧС.