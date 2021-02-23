Полтора года за решеткой за пинок милицейского авто — в Витебске вынесли приговор участнице протестов

ННВ • 23/2/21 22:10 • Палітыка

К полутора годам заключения приговорили в Витебске юную участницу протестов Юлию Кашеверову, прокурор просил для девушки, пнувшей милицейское авто, шесть лет лишения свободы.



23 февраля в суде Октябрьского района огласил приговор 22-летней участнице протестов в Витебске. Как мы сообщали, гособвинитель Владимир Лобацкий попросил суд приговорить Кашеверову к 6 годам лишения свободы — максимальное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 339 УК. Однако сегодня стало известно, что суд переквалифицировал действия девушки по части 1 статьи 339 УК.

Это стало возможным после повторного изучения показаний девушки и видеозаписей, предоставленных разными сторонами судебного процесса. В результате Юлию Кашеверову приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».

Срок заключения девушки начнут исчислять с 20 октября — с даты, когда витеблянку взяли под стражу и поместили в СИЗО.

Гражданский иск УВД Витебского облисполкома к Кашеверовой об ущербе служебному автомобилю суд отклонил. Также отменен арест на вещи девушки, который был наложен ранее.