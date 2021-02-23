Отца двух маленьких детей отправят на «химию» за комментарий против милиционера

Ігар Арцюх • 23/2/21 14:13 • Палітыка

Молодого отца двух маленьких детей из Витебска Алексея Капитонова приговорили к двум годам «химии» за комментарий в Instagram — якобы он оскорбил милиционера.



22 февраля суд Первомайского района Витебска признал 28-летнего Капитонова виновным в оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.

По версии суда 3 октября прошлого года витеблянин оскорбил милиционера-водителя роты патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности ОВД администрации Первомайского района Витебска — разместив комментарий, в котором содержалось выраженное в неприличной, бранной форме оскорбление в адрес потерпевшего силовика, негативно оценивающий последнего, сообщает пресс-служба областного суда.

Ранее милиция сообщала, что комментарий был размещено в Instagram. Судя по словам Алексея Капитонова на видео, опубликованном УВД, комментарий касался момента задержания женщины и распыления слезоточивого газа. К сожалению сам этот пост нам найти не удалось.

На суде Капитонов полностью признал себя виновным в инкриминируемом ему преступлении. Суд посчитал смягчающими ответственность обстоятельствами чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении и наличие на иждивении двух малолетних детей. Отягощающих же ответственность обстоятельств судья не нашел. Ранее парень к суду не привлекался.

Однако, не смотря на все выше перечисленное, на основании статьи 369 УК Алексея Капитонова приговорили к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на 2 года. Кроме того у него конфисковали смартфон «Xiaomi Redmi 7A», как средство совершения преступления.

Как видим, суд назначил витеблянину практически максимальное наказание, предусмотренное санкциями этой статьи (до 3 лет ограничения свободы), хотя они предполагают и более мягкие виды воздействия — штраф и общественные или исправительные работы.

Этот приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.