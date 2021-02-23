Долги почти на 7 миллионов долларов списали нескольким колхозам Витебщины

Сяржук Серабро • 23/2/21 14:49 • Эканоміка

Пять сельхозпредприятий Витебской области освобождены от выплаты огромной задолженности по кредитам «Беларусбанка» — им списали 17 857 688 рублей.



19 февраля Совмин принял постановление, которое определило позицию ю представителей государства в органах управления открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» об освобождении пяти сельскохозяйственных предприятий региона от имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитным договорам.

В результате этого постановления банк спишет ЗАО «АСБ-Агро Новатор» 14 912 657 рублей 94 копейки, КУСП «Экспериментальная база «Тулово» — 106 788 рублей 11 копеек, ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» — 2 449 927 рублей 69 копеек, СУП «Липовцы» — 17 404 рубля 47 копеек, а СУП «Ловжанское» — 370 910 рублей 7 копеек. В эти суммы входит основной долг, проценты за пользование кредитом, пени и нотариальный штраф.

Напомним, что в январе восьми перерабатывающих сельхозпредприятий Витебской области, задолжавшим банкам 110 258 140 долларов США в эквиваленте, правительство предоставило субсидии из республиканского бюджета.

Год назад стало известно, что агропромышленный комплекс Витебской области к тому моменту накопил 3 000 000 000 рублей долгов, такую информацию озвучил Сергей Румас, занимавший тогда кресло премьер-министра. Лукашенко при этом заявил, что речи о списании этих долгов быть не может.