В Витебске в подземном переходе возле телезавода образовался каток. Фотофакт

• 22/2/21 22:19 • Здароўе

Скользкий каток образовался в недавно реконструированном подземном переходе у телезавода «Витязь» в Витебске.

В Витебске в подземном переходе возле телезавода образовался каток. Фото Игоря Матвеева

По словам местных жителей, опасная для пешеходов наледь на полу перехода на перекрестке проспекте Строителей и улицы Петруся Бровки уже не первый день, но никому до неё нет дела. А с началом оттепели ледяная корка начала подтаивать и превращаться в кашу.

В Витебске в подземном переходе возле телезавода образовался каток. Фото Игоря Матвеева

Пол галерей этого подземного перехода устлан цементной плиткой. Жители Витебска, безусловно, по своему опыту знают, как легко на такой плитке образуется гололедица.

В Витебске в подземном переходе возле телезавода образовался каток. Фото Игоря Матвеева

Подземный переход у телезавода «Витязь» с помпой открыли 2 сентября прошлого года вместе с продолжением проспекта Строителей до микрорайона Билево.

В Витебске в подземном переходе возле телезавода образовался каток. Фото Игоря Матвеева

Эпопея его строительства растянулась более чем на 35 лет и началась еще в Советском Союзе. Вскоре после строительства переход у телезавода был затоплен грунтовыми водами. Так он простоял долгое время, в воде даже завелась рыба, которую удили горожане.

В Витебске в подземном переходе возле телезавода образовался каток. Фото Игоря Матвеева

Накануне выборов 2010 года городские власти начали было его реконструкцию, откачав воду и разрушив пологие пандусы для спуска под землю. После избирательной кампании, впрочем, стройку вскоре забросили. В результате весной 2011 года подземный переход снова затопило.

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