В Витебске в подземном переходе возле телезавода образовался каток. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 22/2/21 22:19 • Здароўе

Скользкий каток образовался в недавно реконструированном подземном переходе у телезавода «Витязь» в Витебске.



По словам местных жителей, опасная для пешеходов наледь на полу перехода на перекрестке проспекте Строителей и улицы Петруся Бровки уже не первый день, но никому до неё нет дела. А с началом оттепели ледяная корка начала подтаивать и превращаться в кашу.

Пол галерей этого подземного перехода устлан цементной плиткой. Жители Витебска, безусловно, по своему опыту знают, как легко на такой плитке образуется гололедица.

Подземный переход у телезавода «Витязь» с помпой открыли 2 сентября прошлого года вместе с продолжением проспекта Строителей до микрорайона Билево.

Эпопея его строительства растянулась более чем на 35 лет и началась еще в Советском Союзе. Вскоре после строительства переход у телезавода был затоплен грунтовыми водами. Так он простоял долгое время, в воде даже завелась рыба, которую удили горожане.

Накануне выборов 2010 года городские власти начали было его реконструкцию, откачав воду и разрушив пологие пандусы для спуска под землю. После избирательной кампании, впрочем, стройку вскоре забросили. В результате весной 2011 года подземный переход снова затопило.