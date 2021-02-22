Уголовное дело возбудили в отношении новополочанина, выгнавшего из своей квартиры приставов принудительного исполнения
Конфликт между двумя сотрудницами отдела принудительного исполнения и новополочанином произошел 16 февраля, когда те пришли в квартиру 43-летнего жителя Новополоцка. Мужчина вытолкал их взашей.
Как уверяет милиция, сначала новополочанин стал оскорблять приставов, а затем напал на сотрудниц сотрудниц и стал их избивать. У одной из девушек он даже вырвал клок волос, после чего вытолкал незваных посетительниц за двери.
Те в свою очередь обратились в милицию, но мужчина заперся и никого в квартиру больше не впускал. В результате при помощи работников МЧС металлические двери квартиры срезали и проникли внутрь.
Как выяснилось, ранее судимый новополочанин в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 366 УК — насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг, сообщает пресс-служба УВД Витебского района.
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