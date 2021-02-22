Три легковушки столкнулись в Лиозненском районе, погиб один человек, еще двое в больнице

• 22/2/21 19:31 • Здарэнні

Один человек погиб и два получили травмы в результате столкновения трех легковых автомобилей в Лиозненском районе 22 февраля.
Три легковушки столкнулись в Лиозненском районе, погиб один человек, еще двое в больнице. Фото ГАИ

Около 9 часов утра на 117 километре трассы M8 34-летний водитель «Toyota» не справился с управлением и задел автомобиль «BMW», а после этого его машина врезалась в «Ford».

Три легковушки столкнулись в Лиозненском районе, погиб один человек, еще двое в больнице. Фото ГАИ

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Toyota» получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте аварии. Кроме того были травмированы его 31-летний пассажир, а также 24-летняя девушка, ехавшая в «Ford».

Пострадавших доставили в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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