Три легковушки столкнулись в Лиозненском районе, погиб один человек, еще двое в больнице

Іван Дзедушкін • 22/2/21 19:31 • Здарэнні

Один человек погиб и два получили травмы в результате столкновения трех легковых автомобилей в Лиозненском районе 22 февраля.



Около 9 часов утра на 117 километре трассы M8 34-летний водитель «Toyota» не справился с управлением и задел автомобиль «BMW», а после этого его машина врезалась в «Ford».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Toyota» получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте аварии. Кроме того были травмированы его 31-летний пассажир, а также 24-летняя девушка, ехавшая в «Ford».

Пострадавших доставили в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.