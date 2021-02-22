Ребенок провалился в канализационный люк в Лепеле, как его доставали? Видео

Зоя Машэка • 22/2/21 12:55 • Здарэнні

Школьник упал в глубокий колодец в Лепеле, частично заполненный водой. Достать его с почти четырехметровой глубины смогли только спасатели.



21 февраля 10-летний школьник провалился заброшенный технологический колодец на пустыре в районе дома №156 на Советской улице. Ребенок оказался на глубине 3,5 метров и очевидцы происшествия достать его не смогли. Они вызвали спасателей.

На пустырь направили подразделение пожарного аварийно-спасательного поста №11 Лепельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Уже подъезжая, пожарные заметили людей, столпившихся на насыпи вокруг колодца.

В колодец опустили раскладную штурмовую лестницу, и туда спустился один из пожарных. Он помог ребенку подняться на поверхность земли.

Спасенного школьника осмотрели медики приехавшей бригады «скорой», в медицинской помощи он не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.