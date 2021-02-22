Крафтовый алкоголь и «незарегистрированную символику» изъяла милиция у жителя Витебска

Іван Дзедушкін • 22/2/21 16:47 • Палітыка

Милиция изъяла из частного дома в Витебске 230 литров карфтового крепкого алкоголя, а также, как они выражаются, незарегистрованную символику. Запах спиртного унюхал участковый.



Милиция получила оперативную информацию о том, что 62-летний житель Первомайского района областного центра занимается самогоноварением. Когда к нему домой наведался местный участковый, он сразу учуял характерный запах алкоголя, а также заметил на кухне, приспособления для изготовления крафтовых напитков, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Как выяснилось во время обыска, практически все комнаты в доме были заставлены бутылями, канистрами и ведрами со спиртосодержащей жидкостью, а готовый продукт был уже разлит в фирменные бутылки с этикетками известных алкогольных брендов.

Витеблянин отказался от каких-либо объяснений с силовиками. Милиция отмечает, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за изготовление самогона.

Всего силовикам удалось изъять в доме мужчины более 230 литров алкогольной продукции. Кроме того, они зачем-то забрали у мужчины герб, литературу, флаги и наклейки «с изображениями незарегистрированной символики». Что это за символика — не уточняется.

По этим фактам проверку проводит Первомайский РОВД, по ее результатам действиям витеблянина должны дать правовая оценка.