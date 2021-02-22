Более 10 000 долларов ущерба природе — дело браконьера, убившего лося в Россонском районе, передали в суд

Ігар Арцюх • 22/2/21 19:09 • Экалогія

В суд передано дело 63-летнего жителя Россонского района, незаконно добывшего лосиху. Ущерб, причиненный природе, оценивается в 26 100 рублей.



Мужчина подозревается в том, что осенью прошлого года установил на территории Соколищанского лесничества Россонского лесхоза петли, в одну из которых попалась лосиха.

Сельчанин частично разделал тушу самки лося ножом, и перенес упакованные в пакет голову и ноги лосихи к ручью, где положил их в воду. Вскоре браконьера задержали сотрудники лесхоза.

Причиненный окружающей среде ущерб составил 900 базовых величин. В результате мужчине предъявили обвинение по части 4 статьи 282 УК и поместили под стражу. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Расследование этого уголовного дела завершено. Прокуратура уже изучила его материалы и передала их в суд, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.