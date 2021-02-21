После многолетнего заключения в Витебске вернулся правозащитник Михаил Жемчужный

ННВ • 21/2/21 23:18 • Палітыка

19 февраля после шести с половиной лет заключения освободился правозащитник из Витебска Михаил Жемчужный. Кандидат технических наук, бывший доцент ВГТУ, он был признан политическим заключенным. В чем его обвиняли?



Михаил Жемчужный был осужден в 2015 году закрытым судом. Изначально его приговорили к 6 годам лишения свободы, но затем верховный суд ужесточил наказание, добавив еще шесть месяцев.

Витеблянина обвиняли по трем статьям УК — 376 (части 1, 2), 375 (часть 1) и 431 (части 1, 2): умышленное разглашение сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретение средств для негласного получения информации, составляющей служебную тайну; дача взятки.

В начале 2010-х Жемчужный стал членом организации «Платформа» а после ее ликвидации — 2платформа Инновейшн», занимавшихся защитой прав заключенных (в 2007—2012 годах ученый сам отбывал наказание по экономической статье). В этих организациях витеблянин занимался сбором информации о положении в местах заключения, что позже и станет причиной его нового срока.

По версии следствия, Жемчужный якобы передал сотруднику внутренних органов камеры, замаскированные под пуговицу и ключ, а также деньги, чтобы тот добыл ему информацию о внезапной смерти мужчины, помещенного в изолятор временного содержания.

В колонии правозащитник неоднократно подвергался взысканиям и репрессиям со стороны администрации. Поэтому он не мог освободиться после истечения половины срока по УДО, а, как говорится, отсидел от звонка до звонка.

В день освобождения политзаключенного у ворот колонии в Горках его ожидали друзья и журналисты, однако силовики вывезли Михаила Жемчужного в Оршу и там посадили в дизель-поезд до Витебска, сообщает сайт «Віцебская вясна».

В чете витебских медработников «Медики с народом» появилось сообщение о том, что бывшему политзаключённому необходима помощь: он нуждается в теплой одежде и обуви (ботинки 45 размера, рубашки с длинными рукавами и б/у куртка на рост от 180 сантиметров; также пригодятся простыни, пододеяльники, одеяло, старый телевизор.