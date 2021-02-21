Пенсионер погиб на пожаре в Поставском районе, его тело нашел сын
20 февраля пожар с человеческой гибелью произошел в деревне Муляры Поставского района.
Примерно в 10:30 из деревни Хотилы в гости к 71-летнему пенсионеру приехал его сын, который обнаружил, что дом окутан дымом. Он вошел в помещение и обнаруил своего отца, не подававшего признаков жизни.
До приезда пожарных он затушил огонь. В результате пожара в доме был поврежден пол у печки и закопчены стены.
По предварительной версии пожар возник нарушения правил эксплуатации печного отопления, сообщается пресс-службой МЧС.
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