Пенсионер погиб на пожаре в Поставском районе, его тело нашел сын

• 21/2/21 14:10 • Здарэнні

20 февраля пожар с человеческой гибелью произошел в деревне Муляры Поставского района.

Примерно в 10:30 из деревни Хотилы в гости к 71-летнему пенсионеру приехал его сын, который обнаружил, что дом окутан дымом. Он вошел в помещение и обнаруил своего отца, не подававшего признаков жизни.

Пенсионер погиб на пожаре в Поставском районе, его тело нашел сын. Фото МЧС

До приезда пожарных он затушил огонь. В результате пожара в доме был поврежден пол у печки и закопчены стены.

По предварительной версии пожар возник нарушения правил эксплуатации печного отопления, сообщается пресс-службой МЧС.

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