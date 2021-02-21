«Обосранных» коров нашли и в Браславском районе, а в холодильнике — прокисшее молоко

ННВ • 21/2/21 16:03 • Эканоміка

За 5 месяцев в одном колхозе сдохли 80 коров — прокуратура выявила недостатки по содержанию крупного рогатого скота в ряде сельхозорганизаций Браславского района.



Так, во время проверки молочно-товарной фермы «Гирейши» сельхозпредприятия «Видзовский» оказалось, что места содержания коров были сильно занавожены, помещения фермы недостаточно освещены, ни одна из дверей не была утеплена. Кроме того, доильное оборудование содержалось в антисанитарных условиях, а холодильник для хранения товарного продукции стоял грязный — с остатками закисшего молока. Такие же нарушения проверяющие нашли на фермах «Белая» и «Подрукша» ОАО «Березовый край», сообщает газета «Браслаўскі край» со ссылкой на старшего помощника прокурора Алесю Голосуй.

Также проверка выявила систематические нарушения в регистрации численности стада. Например, в ОАО «Березовый край» за пять месяцев (с 1июня по 1 ноября) пали 80 голов крупного рогатого скота. Но на 24 ноября это предприятие внесло в реестр сельхозживотных информацию только о 48 сдохших коровах.

Не весь падеж КРС вносили в этот реестр и в ОАО «Межаны» и «Слободка-агро», КУСП «Видзовский». Кроме того, в «Березовом крае», «Видзовском» и «Агровидзах» на молочно-товарных фермах у некоторых коров вовсе не было идентификационных номеров.

В ходе прокурорской проверки также повторно обследовали скотомогильник КУСП «Видзовский». Как выяснилось, он полностью не соответствует требованиям законодательства.

Напомним, что недавно грязные от навоза стойла, нарушения рациона животных и неправильный их учет в компьютерных системах вывила проверка КГК Витебской области. Эти контролеры побывали в хозяйствах Миорского, Толочинского, Оршанского и Чашникского районов.