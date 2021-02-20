Завтра будет туман, видимость может сократиться до 100 метров

ННВ • 20/2/21 20:01 • Абвесткі

После сильных морозов в Беларусь приходят туманы, из-за сильного снижения видимости на 21 февраля объявлен оранжевый уровень опасности.



По прогнозам синоптиков в воскресенье на большей территории Витебской области, как и всей страны, ожидаются туманы. В Витебске температура воздуха будет колебать от -2 до 0 градусов Цельсия, поэтому туман будет переохлаждённым и замерзающим.

Кроме того в областном центре с утра возможен снег, а к вечеру может пойти дождь. Горизонтальная видимость на дороге может сократиться до 100-500 метров.

ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге в условиях тумана. В непогоду особенно важно соблюдать дистанцию, скоростные режимы и требования дорожных знаков.