Прокурор просит посадить на шесть лет девушку, пнувшую милицейское авто в Витебске

ННВ • 20/2/21 20:36 • Палітыка

В обвинительной речи прокурор Владимир Лобацкий попросил приговорить 20-летнюю Юлию Кашеверову к 6 годам заключения, за то, что она пнула милицейский микроавтобус.



Инцидент, напомним, произошел во время мирного шествия 4 октября 2020 года, когда силовики на автомобиле без опознавательных знаков атаковали колонну демонстрантов на Московском проспекте, чтобы задержать некоторых участников.

Демонстранты пытались не позволить сотрудникам ОМОН затолкать в автобус схваченных людей, милиция применяла слезоточивый газ.

В ходе это стычки, по версии следствия, Кашеверова три раз пнула по микроавтобусу, на котором приехали силовики, в результате чего была повреждена дверь. На суде, впрочем, была озвучена версия, что дверь могла быть повреждена из-за того. что о нее ударился мужчина, которого задерживали.

Против девушки возбудили уголовное дело, а 1 ноября стало известно, что ее заключили под стражу.

На судебном заседании 19 февраля, во время прения сторон, государственный обвинитель Владимир Лобацкий попросил суд приговорить девушку 6 годам лишения свободы — это максимальный срок, предусмотренный частью 2 статьи 339 УК.

В свою очередь адвокат подсудимой заявила, что Кашеверова не отрицает, что несколько раз ударила по задней двери микроавтобуса ногой и призналась в этом еще до суда, что согласно УПК является явкой с повинной. В то же время она не пинала боковую дверь автомобиля, которая повреждена. А также не срывала с милиционера маску и бейсболку. В связи с этим адвокат попросила суд оправдать подзащитную из-за отсутствия в ее действиях состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 339 УК, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».