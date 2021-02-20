Опасное превышение ПДК оксида азота в воздухе зафиксировано в Полоцке

Сяржук Серабро • 20/2/21 16:15 • Экалогія

На прошлой неделе содержание оксидом азота в воздухе в Полоцке превысило предельно-допустимую концентрацию более чем в два раза, а диоксидом азота — чуть меньше.



11 февраля приборы в пробах воздуха, отбираемых в райцентре в районе улицы Кульнева с 9:00 до 10:40 фиксировали сильное загрязнение атмосферного воздуха оксидом азота — предельно-допустимая концентрация этого вещества в замерах была превышена в 1,3-2,2 раза.

Спустя несколько дней, 15 февраля, датчики на той же улице опять зафиксировали загрязнение воздуха выбросами — в пробе содержалось 1,7 ПДК диоксида азота.

Во время первых измерений был слабый северный ветер, во время вторых — слабый северо-западный. Температура была низкой, а влажность высокой, говорится в отчете о превышениях нормативов качества атмосферного воздуха на прошедшей неделе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В соседнем Новополоцке 16 и 17 февраля снова фиксировали превышение норм по содержанию в воздухе диоксида серы. В районе дома №49 на молодежной улице предельно-допустимая концентрация этого вещества была превышена в 1,1 раза. Подобное увеличение загрязнения воздуха наблюдалось и в конце января.

Напомним, что в прошлом месяце жители Полоцка пожаловались на почернение снега в городе. Тогда, 27 января, Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля сделала отбор проб и измерения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от местной котельной ЖКХ, сжигающей щепу, и выяснила, что превышены нормативы выбросов оксида углерода и диоксида азота.

Тогда Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды уверял, что деятельность котельной взята экологическими службами на особый контроль, который будет продолжен в течение всего отопительного периода.

Как видим, либо контроль над работой котельной не очень тщательный, либо в Полоцке имеется еще один источник загрязнений, выбросы которого могут превышать предельно-допустимые концентрации вредных веществ более чем в два раза.