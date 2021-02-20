Два человека погибли на пожаре в Оршанском районе, еще четверых эвакуировали пожарные

ННВ • 20/2/21 14:54 • Здарэнні

Этой ночью во время пожара в деревне Брюхово Оршанского района погибли двое мужчин, из соседних квартир дома спасатели эвакуировали четырех человек.



Звонок о том, что горит трехэтажный дом, пожарные получили в 1:24 ночи. Когда на место прибыли первые подразделения, оказалось, что пожар в квартире на третьем этаже.

В горящее помещение вошло звено газодымозащитной службы, сразу пожарные нашли 37-летнего молодого человека, лежавшего на полу, а на кровати в комнате — 57-летнего мужчину.

Найденных людей спасатели вынесли в безопасное место, но после их осмотра бригадой скорой медицинской помощи выяснилось, что оба уже мертвы.

Как позже выяснится, старший мужчина жил в квартире с разрешения ее хозяйки. А более молодой накануне пожара пришел к нему в гости.

В результате пожара в подъезде дома образовалось сильное задымление. Из-за угрозы отравления продуктами горения из соседних квартир спасателям пришлось эвакуировать четырех человек, они не пострадали.

В горевшей квартире огонь повредил находившиеся там вещи, а также были закопчены стены и потолок. По предварительной версии пожар мог произойти из-за неосторожности при курении кого-то из погибших мужчин, сообщается пресс-службой МЧС.