Пенсионерка погибла на пожаре в Глубокском районе

Зоя Машэка • 19/2/21 11:57 • Здарэнні

18 февраля произошел пожар в деревне Замхово Глубокского района, в результате которого погибла 72-летняя женщина.



Сблоченный кирпичный дом загорелся в 13:12. В одной из квартир дома никто не жил, а вторую занимали пенсионерка и ее 45-летний сын.

На момент пожара мужчина находился на работе и не пострадал. А вот тело его матери пожарные нашли под обрушившимися конструкциями крыши.

В результате пожара в доме была повреждена крыша, а на его сгоревшей половине — потолок, стены и имущество, сообщается пресс-службой МЧС.