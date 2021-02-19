Пенсионерка погибла на пожаре в Глубокском районе

• 19/2/21 11:57 • Здарэнні

18 февраля произошел пожар в деревне Замхово Глубокского района, в результате которого погибла 72-летняя женщина.
Пенсионерка погибла на пожаре в Глубокском районе. Фото МЧС

Сблоченный кирпичный дом загорелся в 13:12. В одной из квартир дома никто не жил, а вторую занимали пенсионерка и ее 45-летний сын.

На момент пожара мужчина находился на работе и не пострадал. А вот тело его матери пожарные нашли под обрушившимися конструкциями крыши.

Пенсионерка погибла на пожаре в Глубокском районе. Фото МЧС

В результате пожара в доме была повреждена крыша, а на его сгоревшей половине — потолок, стены и имущество, сообщается пресс-службой МЧС.

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