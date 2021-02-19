Пенсионерка погибла на пожаре в Глубокском районе
18 февраля произошел пожар в деревне Замхово Глубокского района, в результате которого погибла 72-летняя женщина.
Сблоченный кирпичный дом загорелся в 13:12. В одной из квартир дома никто не жил, а вторую занимали пенсионерка и ее 45-летний сын.
На момент пожара мужчина находился на работе и не пострадал. А вот тело его матери пожарные нашли под обрушившимися конструкциями крыши.
В результате пожара в доме была повреждена крыша, а на его сгоревшей половине — потолок, стены и имущество, сообщается пресс-службой МЧС.
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