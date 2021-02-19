КГК: введение НДС не означало автоматическое подорожание лекарств на 10%

Сяржук Серабро • 19/2/21 13:31 • Здароўе

В связи с подорожанием лекарств КГК Витебской области провел круглый стол с представителями всех аптечных сетей региона. Некоторый «откат» цен провела только «Фармация».



В круглом столе, кроме собственно представителей аптечных сетей, приняли участие заместитель председателя Витебского облисполкома, руководство областных подразделений Министерства по налогам и сборам, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Национального статистического комитета и профсоюзов.

Комитет уверен, что введение налога на добавленную стоимость на лекарства не должно было повлечь автоматический рост цен на лекарственные препараты на 10%.

В Беларуси при стоимости лекарств до 0,5 базовых величин (до 14 рублей 50 копеек— первая ценовая категория) оптовая надбавка к отпускной цене или расчетной отпускной цене не должна превышать 9%, а торговая надбавка – 30%, суммарно это составляет 39%. При стоимости лекарств от 0,5 до 1 базовой величины – соответственно 8% и 25%, суммарно – 33% и т.д.

— Учитывая, что основная доля реализуемых лекарств находится в сегменте первой ценовой категории, при социально-ориентированном подходе к формированию цены возможно нивелировать ценовую нагрузку из-за введения НДС за счет надбавок, сохранив прибыльную работу, — говорится в сообщении КГК.

Проще говоря, чиновники были уверены, что аптечные сети станут платить больше государству согласившись получать меньше прибыли. Однако, что не удивительно, те решили переложить новые затраты на покупателей, максимально сохранив прибыльность.

В результате, как показал мониторинг КГК, большинство аптек подняли цены на лекарства, а в отдельных случаях рост составил более 10% за счет торговых надбавок. На момент мониторинга меры по снижению ценовой нагрузки были приняты только государственной аптечной сетью «Фармация», утверждается в сообщении КГК.

На круглом столе были выработаны подходы по формированию цен на лекарства для нивелирования их роста из-за введения НДС и недопущения необоснованного роста цен. Что это за подходы, и насколько ими станут руководствоваться аптечные сети, пока неизвестно.