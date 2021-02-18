Жителя Витебска арестовали за «неправильно» окрашенный балкон

ННВ • 18/2/21 23:22 • Палітыка

Семь суток ареста получил житель Витебска Владимир Пунько за белые и красные полосы на балконе.



Витебского предпринимателя и директора фирмы признали виновным в проведении несанкционированного пикетирования (часть 3 статьи 23.34 КоАП). Поводом к этому послужил рисунок из белых и красной волнистых полос на ограждении балкона, пишет правозащитный сайт «Віцебская вясна».

В октябре прошло года на Пунько уже составляли протокол за окраску его балкона. Но тогда это дело закрыли из-за истечения срока давности.

15 января Владимир Пунько был задержан и провел трое суток в изоляторе временного содержания. Там же прошел суд, который приговорил его к 7 суткам ареста.