Яркие снегири в лютые морозы — посмотрите на фото милых птиц в Витебске

• 18/2/21 22:42 • Экалогія

В разгар самых трескучих морозов в Витебске появились снегири. Где их удалось сфотографировать?
Снегири на кормушке, проспект Черняховского. Фото читателей ННВ

Снегири появились в областном центре примерно в середине февраля. В это время в Витебской области установились сильные морозы и образовался достаточно высокий уровень снега.

Снегири на кормушке, проспект Черняховского. Фото читателей ННВ

Снегири кормятся в Тулово. Фото Вика San t.me/Vitebsk4People

Поэтому, так как в лесах, где снегири живут постоянно, этим птицам стало трудно найти и добыть корм, они потянулись ближе к людям. В городах и селах на деревьях еще остались ягоды и семена, которыми снегири питаются.

Снегири на кормушке, проспект Черняховского. Фото читателей ННВ

Снегири на кормушке, проспект Черняховского. Фото читателей ННВ

Сообщение о появлении снегирей в Витебске было опубликовано в городском чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура». Этих ярких птиц заметили у кормушек на проспекте Черняховского, а также во время кормежки в Тулово.

Поползень на кормушке, проспект Черняховского. Фото читателей ННВ

Также на кормушках в областном центре замечают и другие виды птиц.

Поползень на кормушке, проспект Черняховского. Фото читателей ННВ

Раньше снегирей на деревьях в Витебске фотографу «ННВ» удалось сфотографировать в 2015 году, тогда вместе с ними в городе появились и стайки дроздов.

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