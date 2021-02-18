Выпил литр водки и убил кошку соседей — дикая история произошла в Верхнедвинском районе

Зоя Машэка • 18/2/21 22:04 • Экалогія

В Верхнедвинском районе милиция задержала сельчанина, задушившего соседскую кошку. Возбуждено уголовное дело.



Поздним вечером 29 января в милицию позвонила 38-летняя жительница агрогородка Шайтерово, заявившая, что пьяный сосед мучает их кошку. Пока на вызов приехал наряд милиции, любимица семьи уже погибла.

Во время осмотра двора милиция нашла убитую кошку. Ее опознал владелец, животное прожило в их семье семь лет.

Соседа тоже скоро нашли, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался, но уже позже признался силовикам, что перед инцидентом выпил почти литр водки.

Когда его стали расспрашивать о причинах такой агрессии в отношении чужого питомца, он заявил, что кошка мешала ему.

В результате в отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.