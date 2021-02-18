Почти на четверть сократился пассажирооборот в Витебской области

Сяржук Серабро • 18/2/21 14:41 • Эканоміка

В минувшем январе пассажирооборот транспорта в Витебской области сократился на 23,7% по сравнению с январем 2020 года.



В первый месяц нынешнего года трамваи и троллейбусы Витебщны (первые есть в Витебске и Новополоцке, вторые — только в областном центре) перевезли 3 233 500 человек, что составило только 76,2% от объема месячных перевозок год назад.

Пассажирооборот за тот же период составил 10 700 000 пассажиро-километров, это 76,5% от итогов января 2020 года.

Следует учитывать, что год назад в Витебске не было движения трамваев по улицам Буденного, Космонавтов и Титова из-за ремонта Полоцкого путепровода, а сейчас в связи с реконструкцией улицы Гагарина трамваи убрали оттуда и с проспекта Людникова.

На автобусах в январе перевезли 9 260 600 человек, это 90,1% от количества пассажиров выбравших этот вид транспорта год назад.

Пассажирооборот же автомобильного транспорта сократился еще сильней, чем пассажирооборот электротранспорта. За январь этот показатель достиг 79 100 000 пассажиро-километров, что дает только 76,3% от показателей годичной давности.