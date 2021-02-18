Минжилкомхоз: январские жировки подорожали из-за морозов. В феврале будет еще дороже?

Сяржук Серабро • 18/2/21 16:53 • Эканоміка

Министерство жилищно-коммунального хозяйства объясняет увеличение счетов за ЖКУ в январских жировках изменением климатических условий. В соответствии с такой логикой февральские счета вырастут еще больше.





Получив счета к оплате потребленных в первом месяце 2021 года жилищно-коммунальных услуг, многие были шокированы выросшими суммами. Некоторым за январь придется заплатить на треть больше, чем за декабрь.

В распространенном министерством ЖКХ сообщении говорится, что при неизменных тарифах на ЖКУ суммы оплаты могут меняться в зависимости от погодных условий — так как одной из наиболее ощутимых статей расходов при оплате жилищно-коммунальных услуг в зимний период является плата за отопление жилых помещений.

При этом увеличение стоимости отопление из-за снижения температуры наружного воздуха зависит от ряда факторов: площади квартиры, месторасположения дома, его энергоэффективности, региона проживания.

В связи с похолоданием в январе 2021 года расход тепловой энергии увеличился по сравнению с декабрем 2020 года, соответственно увеличились и суммы к оплате за отопление, выставленные в жировках.

— На отопление четырехкомнатной квартиры площадью 81,7 кв. м в декабре 2020 года было потрачено фактически 1,4852 Гкал, сумма платы составила 30,63 руб., а в январе 2021 года на отопление этой же квартиры расход составил 1,8431 Гкал, сумма платы – 38,01 руб., увеличение платы в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года – 7,38 руб, — приводят пример в Минжилкомхозе.

Отметим, что в Витебске фактическая среднемесячная температура в декабре была −1,4 ºC, в течение месяца температура воздуха ни разу не опустилась ниже −10 ºC. В январе среднемесячная температура была заметно ниже — −4,5 ºC, при этом восемь дней она опускалась ниже −10 ºC, а из них три дня — ниже −20 ºC. за прошедшие семнадцать дней февраля фактическая среднемесячная температура в Витебске составляет −10,5 ºC — в два раза холоднее чем в прошлом месяце. При этом тринадцать дней столбик термометра опускался ниже −10 ºC.

Таким образом, исходя из логики, изложенной в сообщении Министерства ЖКХ, можно ожидать, что в феврале расходы на отопление резко возрастут по сравнению даже с январем, не говоря уже о декабрьских.