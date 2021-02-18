До -28 °C — cильный мороз опять ожидается ночью в Витебской области. Оранжевый уровень опасности

• 18/2/21 12:04 • Здароўе

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики: сильный мороз ожидается этой ночью по востоку Витебской области.
Мальчик смотрит сквозь замерзшее окно городского автобуса во время сильного мороза в Витебске, февраль 2012 года. Фото Сергея Серебро

Согласно сегодняшнему штормовому предупреждению, ночью 19 февраля (пятница) по восточной половине Витебщины минимальная температура воздуха может понизиться до -25..-28 °С.

Сегодня утром на территории в Витебске температура опускалась до −19,7 °С, влажность при этом достигала 84%.

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