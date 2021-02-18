До -28 °C — cильный мороз опять ожидается ночью в Витебской области. Оранжевый уровень опасности
Оранжевый уровень опасности объявили синоптики: сильный мороз ожидается этой ночью по востоку Витебской области.
Согласно сегодняшнему штормовому предупреждению, ночью 19 февраля (пятница) по восточной половине Витебщины минимальная температура воздуха может понизиться до -25..-28 °С.
Сегодня утром на территории в Витебске температура опускалась до −19,7 °С, влажность при этом достигала 84%.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: