До -28 °C — cильный мороз опять ожидается ночью в Витебской области. Оранжевый уровень опасности

ННВ • 18/2/21 12:04 • Здароўе

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики: сильный мороз ожидается этой ночью по востоку Витебской области.



Согласно сегодняшнему штормовому предупреждению, ночью 19 февраля (пятница) по восточной половине Витебщины минимальная температура воздуха может понизиться до -25..-28 °С.

Сегодня утром на территории в Витебске температура опускалась до −19,7 °С, влажность при этом достигала 84%.