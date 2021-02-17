В трескучие морозы в Витебске открылась выставка акварелей «Весенний вернисаж»

Юрый Шэпелеў • 17/2/21 22:15 • Культура

Выставка акварели Владимира Напреенко «Весенний вернисаж» открылась в Витебской областной библиотеке.



Владимир Напреенко родился 2 января 1944 года в деревне Антоновка Костюковичского района Могилевской области. Окончил художественно-графический факультет Витебского государственного педагогического института в 1970 году.

Работает художник в технике акварели. Произведениям присущи использование различных приемов акварельной живописи, образный символизм. С детства у живописца определилось желание передавать информацию об окружающем мире в красках.

Бумага, карандаш и акварельные краски — стали постоянными спутниками. И таким образом появилась тенденция в творчестве к наброскам, отражающим растительный и животный мир, а также характер, нрав и темперамент человека.

Поступивший на художественно-графической факультет Витебского государственного педагогического института талантливый ученик был замечен преподавателем, ведущим акварелистом Иваном Михайловичем Столяровым, который также уделял больше внимания этюдам живой природы. Вероятно, поэтому Владимиру Напреенко особенно удаются этюдные работы. В 1962 году состоялась его первая персональная выставка.

Последующие наиболее яркие впечатления на молодого художника произвели пленэры и работа в мастерской под руководством Феликса Федоровича Гумена. Большой школой в искусстве, по признанию Владимира Петровича, стало постижение мира Марка Шагала с его свободной творческой искренностью, необычайностью композиционных построений, раскованной манерой письма и чувств.

С 2004 года Владимир Напреенко — постоянный участник Международного пленэра по живописи «Образ Родины в изобразительном искусстве». На основе этого ежегодного проекта, посвященного известным художникам земли могилевской, укрепились его связи с мастерами из разных стран мира: России, Украины, Сербии, Армении, Австрии, Германии, Польши, Болгарии, Казахстана, Китая, Беларуси.

Владимир Напреенко стал член омБелорусского союза художников в 1990 году.

Среди работ мастера наиболее известны пейзажи: «Уголок старого Витебска» (1973), «Браславский мотив» (1978), «Рассвет» (1983), «Солнечный день в лесу» (1989), «Тихий вечер» (1993), «Хмурое утро» (1994); натюрморты «Подсолнух» (1980), «Натюрморт с кофейником» (1981), «Маки» (1987), «Натюрморт с ромашками» (1988), «Сирень» (1989), «Натюрморт с розами» (1989), «Дары леса» (1994); триптих «Мой город» (1994); полиптихи «Преображение» (1993), «Возвращение мастера» (1993).