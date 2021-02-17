В Орше едва не замерзла 80-летняя пенсионерка, ее нашли в сугробе. Видео

Іван Дзедушкін • 17/2/21 13:40 • Здароўе

Замерзающую в сугробе 80-летнюю старушку нашел в Орше милицейский патруль. Что с ней случилось?



Сидевшая в снегу пенсионерка, рассказала силовикам, что замерзла и забыла, где живет. Милиционеры вытащили бабушку из сугроба и доставили в участок.

После этого стали выяснять личность старушки и искать её родственников. Когда близких нашли, выяснилось, что престарелая женщина страдает провалами в памяти, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Когда в участок на такси приехали родственники, бабушку передали им.