В Орше едва не замерзла 80-летняя пенсионерка, ее нашли в сугробе. Видео
Замерзающую в сугробе 80-летнюю старушку нашел в Орше милицейский патруль. Что с ней случилось?
Сидевшая в снегу пенсионерка, рассказала силовикам, что замерзла и забыла, где живет. Милиционеры вытащили бабушку из сугроба и доставили в участок.
После этого стали выяснять личность старушки и искать её родственников. Когда близких нашли, выяснилось, что престарелая женщина страдает провалами в памяти, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
Когда в участок на такси приехали родственники, бабушку передали им.
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