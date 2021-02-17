Под Лепелем грузовик вылетел в кювет, водитель в больнице

• 17/2/21 21:26 • Здарэнні

17 февраля в результате ДТП у деревни Боровка Лепельского района пострадал водитель автопоезда.

Около 5:50 41-летний водитель «МАЗ» не справился с управлением и вылетел в кювет.

Под Лепелем грузовик вылетел в кювет, водитель в больнице

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика получил травмы. Его пришлось госпитализировать в хирургическое отделение Лепельской центральной районной больницы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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