Под Лепелем грузовик вылетел в кювет, водитель в больнице

Іван Дзедушкін • 17/2/21 21:26 • Здарэнні

17 февраля в результате ДТП у деревни Боровка Лепельского района пострадал водитель автопоезда.



Около 5:50 41-летний водитель «МАЗ» не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика получил травмы. Его пришлось госпитализировать в хирургическое отделение Лепельской центральной районной больницы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.