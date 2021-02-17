Обязательный масочный режим продлили в Новополоцке до апреля
Горисполком Новополоцка решил продлить обязательный масочный режим в городе до 1 апреля.
Решение об этом было принято Новополоцким исполнительным комитетом 16 февраля.
Напомним, что в Новополоцке ввели обязательный масочный режим с 12 ноября 2020 года, этому времени в городе заполнилось 98,5% коечного фонда, предназначенного для больных COVID-19. С этого времени стало обязательным ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания в зданиях с массовым присутствием людей и общественном транспорте.
В Витебской области Новополоцк стал вторым регионом, введшим такие карантинные меры, следом за соседним Полоцком. Позже обязательный масочный режим был введен по всей Витебщине.
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