Обязательный масочный режим продлили в Новополоцке до апреля

Сяржук Серабро • 17/2/21 15:41 • Здароўе

Горисполком Новополоцка решил продлить обязательный масочный режим в городе до 1 апреля.



Решение об этом было принято Новополоцким исполнительным комитетом 16 февраля.

Напомним, что в Новополоцке ввели обязательный масочный режим с 12 ноября 2020 года, этому времени в городе заполнилось 98,5% коечного фонда, предназначенного для больных COVID-19. С этого времени стало обязательным ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания в зданиях с массовым присутствием людей и общественном транспорте.

В Витебской области Новополоцк стал вторым регионом, введшим такие карантинные меры, следом за соседним Полоцком. Позже обязательный масочный режим был введен по всей Витебщине.