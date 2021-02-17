Еще одна огромная щука попалась рыбакам Витебщины, теперь в Ушачском районе

ННВ • 17/2/21 16:19 • Экалогія

14-клиограммовую рыбину удалось недавно выловить жителю деревни Веркуды Ушачского района Александру Медведскому.





Рекордный трофей попался на крючок рыбака на Паульском озере, которое также называют Тётча. Эта рыба всего на 800 грамм меньше щуки, пойманной в начале февраля на озере Снуды в Браславском районе.

Такая крупная хищница попалась Александру Медведскому впервые за его рыболовную биографию, пишет газета «Патрыёт». До этого ему удавалось поймать только экземпляры весом 5-7 килограмм.

Паульское озеро входит в группу Ушачских озер и находится в самом центре Витебской области, его площадь составляет 8,54 квадратного километра, а максимальная глубина — 5,5 метра.