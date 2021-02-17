Более 7000 долларов потратит на создание телепередач витебская «скорая»

Сяржук Серабро • 17/2/21 14:07 • Здароўе

Конкурс по созданию информационных рубрик «Первая помощь» объявил Витебский областной центр скорой медицинской помощи.



Согласно техническому заданию этому медучреждение требуется с марта по декабрь 2021 года выпустить 37 пятиминутных телесюжетов, содержащих комментарии, рекомендации и советы специалиста о том, как самостоятельно оценить состояние здоровья и в случае необходимости оказать неотложную помощь в различных условиях до прибытия врачей.

Общая длительность этих сюжетов составит 185 минут, их планируют показывать в телепередаче «Медицина Витебщины», которая будет транслироваться по областному телевидению.

Ориентировочная стоимость этой услуги составляет 16 850 рублей, что в пересчете дает свыше 90 рублей за одну минуту эфира.