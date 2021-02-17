Афіша Витебская афиша с 15.2.2021 по 21.2.2021 года

Ульяна Церашкова • 17/2/21 14:27 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

15.02–17.02

"Пончары. Глобальное закругление". Мультфильм, 2D/3D, Канада, Китай, США, 6+ (10:30 детский, 12:10, 15:35 3D). Цена: 5,70–7,10, детский (6–14 лет) 2,50.

"Love". Комедия, мелодрама, Россия, 16+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Огонёк-Огниво". Анимация, Россия, 6+ (8:45 детский, 13:50). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.

"Заступник". Триллер, экшн, США, 16+ (17:15). Цена: 5,70–6,60.

"Северный ветер". Драма, Россия, 18+ (19:20). Цена: 5,70–6,60.

18.02–24.02

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

15.02–17.02

"Пончары. Глобальное закругление". Мультфильм, 2D/3D, Канада, Китай, США, 6+ (9:40 детский 3D, 11:20, 13:00 3D, 14:40 3D). Цена: 5,70–7,10, детский (6–14 лет) 3,00.

"Родные". Комедия, Россия, 12+ (16:20, 19:45). Цена: 5,70–6,60.

"Love". Комедия, мелодрама, Россия, 16+ (20:00). Цена: 5,70–6,60.

"Приворот. Чёрное венчание". Ужасы, мелодрама, Россия, 16+ (18:10, 21:50). Цена: 5,70–6,60.

"Огонёк- Огниво". Анимация, Россия, 6+ (10:35 детский, 12:20). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.

"Да, Боже, да". Драма, комедия, США, 18+ (18:15). Цена: 5,70–6,60.

"Кто-нибудь видел мою девчонку?". Драма, Россия, 18+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Охотник на монстров". Экшн, фантастика, Германия, Китай, США, Япония, 16+ (16:10). Цена: 4,70–5,50, удл. + 0,10.

"Душа". Анимация, приключения, 2D/3D, США, 6+ (8:30 детский, 1:05 3D). Цена: 4,70–6,00, детский (6–14 лет) 2,00, удл. + 0,10.

18.02–24.02

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Конек-Горбунок". Приключения, фэнтези, Россия, 6+.

"Спасите Колю!". Комедия, Россия, 12+.

"Батя". Комедия, Россия, 16+.

"Спаситель". Боевик, мелодрама, Марокко, 18+.

"Аферистка". Криминальная комедия, Великобритания, 18+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

17.02 (19:00) «Я счастлива теперь...». Музычна-паэтычны вечар.

18.02, 26.02 (19:00) «Мая жонка – падманшчыца». Камедыя.

19.02 (19:00), 2.03 (19:00) «Скрыпкі часам вядуць да вар'яцтва». Меладрама.

20.02 (18:00) «Шукаем тэнара». Камедыя.

21.02 (18:00) “Я вольны!” Псіхалагічны трылер.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

20.02 (11:00) «Цудоўная скрыня с зяленым гарошкам».

21.02 (11:00) «Марозка».

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

18.02 (19:00) «Пробуждение». Концерт камерной музыки.

19.02 (19:00) «Зимние стихи». Музыкально-поэтический вечер.

20.02 (11:00) «Секретная миссия: музыкально-шпионское расследование». Музыкально-театрализованная программа.

20.02 (15:00) Цикл лекций-концертов «ad libitum». «Детская музыкальная программа».

21.02 (11:00) музыкально-игровая программа для детей «Карамелька и Горошинка в интернете: в плену всемирной паутины».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«Свидетели эпохи». Выставка памяти витебского фотографа С. А. Юрковского (до 31.03).

«Песня дубравы». Выставка деревянной скульптуры из фондов музея (до 4.04).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

Выставочный проект, посвященный 50-летию Витебской областной организации Белорусского союза художников (до 17.02).

Проект «В потоке времени». Выставка работ художников Владимира Витко, Анатолия Ильинова, Викентия Ральцевича, Виктора Сорокина, ушедших из жизни в 2020 году.

«Александр Вышка. Lightvolume. 13 чудо света». Выставка светодинамической живописи.

«Крылы натхнення». Выстава жывапісу і графікі Аліны Трукан (Браслаў).

«Возвращение жар-птицы». Персональная выставка Елены Карпицкой.

«Великие земляки». Выставка живописных работ Леонида Щемелёва и Антона Корженевского. Из фондов ВОКМ.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Хочу на море!». Выставка Ольги Ануфриевой (до 28.02).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Выставка Марины Федорекно и Натальи Ганиной в рамках проекта «Потешки в окошке».

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«Небо не слишком высоко, или Монологи о вере». Фотохудожник Борис Равич (Израиль).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

«Пламя багряного цвета». Выставка живописи Валерия Счастного.

«Последователи Малевича: творческие и независимые». Выставка работ участников арт-студии «Улей» Центра творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина (Смиловичи).

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

Выставка художественной фотографии фотоклуба «ФотаКрок».

Выставочный зал ВЦСИ (Музыкальная гостиная)

**пр-т Фрунзе, 11

«Неразгаданный Китай». Выставочный проект фотографии Михаила Пеньевского. Из собрания Музея истории города Гомеля.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Ритм. Отпечатки настоящего времени» (коллекция Шагаловских пленэров).

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

«Маляваныя гісторыі». Выстава (да 22.02).

«Цветы и образы». Выставка, посвященная 30-летию народного клуба любителей флористики «Анюта».

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Паветра». Выставка живописи Ивана Иванова.

Концертный зал «Витебск»

**парк Фрунзе, 1

"Ничосе". Выставка удивительных фактов и достижений (до 4.04).

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«А зори здесь тихие…». Фотопроект Светланы Мороз.

Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці

**ул. Леніна, 35а

”Шлях да майстэрства‟. Персанальная выстава майстра лозапляцення і спіральнага пляцення Гарадоцкага Дома рамёстваў і фальклору Васілія Сіманковіча.

”Погляд у мінулае‟. Персанальная выстава майстра народных мастацкіх рамёстваў Віцебскага раённага Цэнтра рамёстваў ”Адраджэнне‟ Дзіны Даўгяла. Тэкстыльныя лялькі, выцінанкі, трафарэтная набойка па тканіне, сцэнічныя касцюмы ў народным стылі на розныя гістарычныя часы і іншыя работы.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

8.02, 10.02, 12.01 (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.