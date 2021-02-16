В Витебске инвалид получил сильные ожоги во время готовки на своей кухне

ННВ • 16/2/21 12:53 • Здарэнні

Ожоги I-IV степени тяжести получил 54-летний житель Витебска, поджаривавший тосты на газовой плите.



Инцидент произошел 15 февраля ночью в доме №53 на улице Ленина. Мужчина, инвалид II-й группы, готовил себе еду и в результате неосторожного обращения с огнем, устроил пожар. Огонь витеблянин смог потушить самостоятельно, но при этом получил ожоги I-IV степени тяжести, сообщается пресс-службой МЧС.

Мужчина вызвал «скорую» и его госпитализировали в больницу. Оттуда в 23:26 о происшествии сообщили пожарным.

В результате пожара в квартире в помещении кухни было повреждено имущество.